Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü! O anlar kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sel sularında sörf yaptı | Video 05.01.2023 | 10:49
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde kriz büyüdü | Video 05.01.2023 | 08:56
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Hindistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 05.01.2023 | 10:22
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İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 08:48
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ABD’de polisten kaçan araç istinat duvarından düştü | Video 04.01.2023 | 13:23
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Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 08:55
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Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 08:55
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ABD, kaçırılan antik Yeşil Tabut'u Mısır'a iade etti | Video 03.01.2023 | 12:40
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Meksika’daki hapishane baskınında ölü sayısı 17’ye yükseldi | Video 03.01.2023 | 08:48
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Hindistan’da havai fişek üretim tesisinde yangın: 3 ölü, 4 yaralı | Video 02.01.2023 | 01:38
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Japonya’da 100 kişinin bulunduğu otelde yangın | Video 02.01.2023 | 09:57
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Brezilya’nın yeni Devlet Başkanı Lula yemin etti | Video 02.01.2023 | 00:35
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Japonya’da heyelan: 10 ev toprak altında kaldı, 2 kişi kayıp | Video 01.01.2023 | 12:34
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Almanya yeni yıla coşkuyla girdi | Video 01.01.2023 | 09:39
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Azerbaycan 2023’e coşkuyla "Merhaba" dedi | Video 01.01.2023 | 09:39
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Tayvan yeni yıla havai fişeklerle "Merhaba" dedi | Video 01.01.2023 | 09:39
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Avustralya 2023’ü havai fişek gösterileriyle karşıladı | Video 31.12.2022 | 16:14
Hindistan'da hareket halindeki yolcu trenine binmeye çalışırken sürüklenen bir kişi, polis tarafından son anda kurtarıldı.