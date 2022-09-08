Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video

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Hindistan'da sosyal medya hesabına video yüklemek için raylarda yürüyen gence tren çarptı.
Hindistan'ın Telangana eyaleti Kazipet bölgesinde Ch Akshay Raj adındaki 17 yaşındaki genç, sosyal medya hesabına tren raylarında yürüdüğü bir video çekmek istedi. Hindistanlı genç, rayların kenarında yürüdüğü sırada arkadan gelen trenin kendisine çarpmasıyla yere yığıldı. Ch Akshay Raj, olayın ardından demiryolu çalışanlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.
Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen gencin bacağında kırık ve vücudunun bazı yerlerinde yaralar olduğu belirtildi.