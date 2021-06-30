Video Dünya Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü, 6 yaralı | Video

Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü, 6 yaralı | Video

Hindistan'da yıldırım düştü: 11 ölü, 6 yaralı | Video
30.06.2021 | 15:30

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Hindistan Afet Yönetimi Departmanı, sağanak yağışların etkisi altındaki Hindistan'ın Bihar eyaletinin çeşitli bölgelerinde dün yıldırım düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü ağır 6 kişinin ise yaralandığını ve bölgenin sel sularına teslim olduğunu duyurdu.

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Hindistan'ın Bihar eyaleti, yıldırım düşmeleri ve sel felaketleri ile mücadele ediyor. Hindistan Afet Yönetimi Departmanı tarafından yapılan açıklamada, sağanak yağışların etkisi altındaki Hindistan'ın Bihar eyaletinin çeşitli bölgelerine yaşanan yıldırım düşmeleri sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü ağır 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. Afet Yönetimi, Bihar'ın muson yağmurlarının başlangıcından bu yana normalin yüzde 139 üzerinde 339 milimetre yağış aldığını bildirerek, bu durumun en az 4 kentte sel felaketine neden olduğunu ve 65 köyde, yaklaşık 80 bin kişinin selden etkilendiğini kaydetti. Selden etkilenen bölgelerde can kaybı olmadığını bildiren Departman, sel nedeniyle mahsur kalan 10 bin 916 kişinin ise bölgeden kurtarıldığının altını çizdi.

Ayrıca Bihar'da ve Nepal sınırı ile çevresindeki 7 kente, 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında şiddetli yağış ve eyaletin birçok bölgesinde ise yıldırım ihtimaline karşı uyarı yapıldı.

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