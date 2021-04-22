Video Dünya Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video

Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video

Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video
22.04.2021 | 15:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video 04:20
Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video 22.04.2021 | 15:06
Rus istihbaratından Kırım'da casusluk operasyonu | Video 00:31
Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu | Video 22.04.2021 | 12:24
Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı | Video 02:52
Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı | Video 21.04.2021 | 12:28
Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok | Video 00:54
Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok | Video 21.04.2021 | 11:26
George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video 05:40
George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video 21.04.2021 | 09:42
Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video 00:19
Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video 20.04.2021 | 16:49
Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi. Ölü ve yaralılar var | Video 00:44
Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi. Ölü ve yaralılar var | Video 20.04.2021 | 14:08
Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada! 00:59
Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada! 20.04.2021 | 11:05
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 01:38
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 20.04.2021 | 11:05
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 00:29
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 19.04.2021 | 16:12
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 01:01
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 19.04.2021 | 14:09
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 00:24
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 00:30
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 19.04.2021 | 08:38
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 01:26
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 18.04.2021 | 17:43
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:27
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 16:57
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 03:11
İran’daki depremde ürküten görüntü | Video 18.04.2021 | 14:26
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 01:06
Sömürgeciler birbirine düştü! İtalyan Meclis Üyesi, Macron'u böyle eleştirmişti | Video 18.04.2021 | 13:55
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 01:06
İtalya'da Meclis Üyesinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vuran konuşma! Sömürgeciler böyle birbirine düştü 17.04.2021 | 15:20
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 01:24
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken ABD'li Astronot Kate Rubins dünyaya döndü! 17.04.2021 | 13:49

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin, Hulasnagla kontrolsüz demiryolu geçidinden geçmeye çalışan bir kamyon ve motosiklete çarpması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Shahjahanpur bölgesindeki Hulasnagla kontrolsüz demiryolu geçidinde bir yolcu treni, bir kamyon ve motosiklete çarptı. Shahjahanpur bölge yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sularında bir yolcu trenin geçitten geçmeye çalışan bir kamyon ve motosiklete çarpması sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın ardından yaralıların hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını ifade eden yetkililer, kaza nedeniyle tren hattında 3 saate yakın bir süre gecikme yaşandığını kaydetti. Ayrıca bölge yetkilileri, Bölge İdaresi'nin ölenlerin ailelerine 200 bin Hindistan Rupisi (INR) (2 bin 665 dolar) tutarında ikramiye ödemesi yapılacağını açıkladı.

Olayın ardından Shahjahanpur bölge ve Shahjahanpur Polis yetkilileri, kazanın yaşandığı geçidi ziyaret ederek kurtarma ve onarım çalışmalarını denetlerken, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri de ziyaret ederek kazazedelerin durumunu hakkında bilgi aldı.

Yaşanan kazaya ilişkin Shahjahanpur bölgesi Sulh Hakimi Indira Vikram Singh yaptığı açıklamada ise, olayın ardından Chandigarh-Lucknow süper hızlı ekspres trenin motorunun hasar gördüğünü ve yüzlerce yolcunun bulunduğu trenin raydan çıkmaması nedeniyle büyük bir kazadan döndüğünü belirtti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktaran Singh, "Ön soruşturma, trenin araçlara çarptığı sırada geçidin açık olduğunu ortaya çıkardı. Olaya ilişkin soruşturma emri verildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazaya büyük tepki gösteren yerel halk, kazanın yaşandığı geçitte devam eden onarım çalışmalarının uzun zamandır tamamlanmadığını ifade ederek, geçitte sürekli olarak kalkan toz bulutu nedeniyle kazanın olağan olduğu iddia edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA