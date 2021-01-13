Hindistan’da yüzlerce kişi kamyonu kurtarmak için seferber oldu | Video

Hindistan’da yüksek alandan yuvarlanan kamyonu kurtarmak için yüzlerce kişi seferber oldu.

Hindistan, nadir görülen bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Ülkenin Nagaland eyaletinde bir kamyon yüksek alandan aşağı yuvarlandı. Vinçin ulaşamadığı bölgedeki kamyonu kurtarmak bölge halkına düştü. Kutsapo köyünde yaşayan yüzlerce kişi kamyonu kurtarmak için seferber oldu. Kamyonu dört bir yanından halatlarla bağlayan köylüler, büyük bir gayretle kamyonu çekmeye başladı. Köylülerin yoğun çabaları ile kamyon kurtarılırken, kurtarılma anları da saniye saniye görüntülendi. Kamyon sürücüsünün kazada yaralanmadığı öğrenildi.