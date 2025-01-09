Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 09.01.2025 | 08:37 Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenen festivale getirilen filin insanlara saldırması sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı. Fil saldırısı sonucu 1'i ağır toplam 17 kişi yaralandı. Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, filin bir kişiyi hava kaldırarak yere fırlattığı görüldü.