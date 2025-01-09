Video Dünya Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video

Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video

09.01.2025 | 08:37

Hindistan’ın Kerala eyaletinde düzenlenen festivale getirilen filin insanlara saldırması sonucu 1’i ağır toplam 17 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan'ın Kerala eyaletinde yer alan Malappuram kentinde düzenlenen Puthiyangadi Festivali kapsamında süslenen bir fil insanlara saldırdı. Fil saldırısı sonucu 1'i ağır toplam 17 kişi yaralandı. Pakkathu Sreekuttan adlı fil güçlükle kontrol altına alınırken, yaralılar yakınlardaki hastanelere sevk edildi. Filin insanlara neden saldırdığı henüz bilinmiyor. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, filin bir kişiyi hava kaldırarak yere fırlattığı görüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 02:46
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 09.01.2025 | 08:37
Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video 01:07
Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video 09.01.2025 | 08:37
California’daki orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti | Video 11:56
California’daki orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 08:37
ABD California’daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video 08:52
ABD California'daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video 08.01.2025 | 16:07
Gazze’de can kaybı 45 bin 936’ya yükseldi | Video 01:30
Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video 08.01.2025 | 15:55
Suriye’de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video 01:44
Suriye'de kışlaları gezerek rejimin el koyduğu tırını arıyor | Video 08.01.2025 | 15:07
Pakistan’da soğuk hava nedeniyle 13 evsiz hayatını kaybetti | Video 02:08
Pakistan’da soğuk hava nedeniyle 13 evsiz hayatını kaybetti | Video 08.01.2025 | 14:27
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126’ya yükseldi | Video 03:10
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran depremde can kaybı 126'ya yükseldi | Video 08.01.2025 | 11:04
ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video 03:25
ABD’nin California eyaletinde yangın paniği | Video 08.01.2025 | 08:32
Fransa’nın eski aşırı sağ lideri Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 04:07
Fransa'nın eski aşırı sağ lideri Jean-Marie Le Pen 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 07.01.2025 | 16:12
Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi: Türkiye-Suriye uçuşlarının 1 hafta içerisinde başlaması planlanıyor 07:06
Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Eşhad El Salibi: “Türkiye-Suriye uçuşlarının 1 hafta içerisinde başlaması planlanıyor” 07.01.2025 | 16:12
Mekke’yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video 05:49
Mekke'yi sel vurdu! Caddeler göle döndü, araçlar sel suyunda sürüklendi | Video 07.01.2025 | 15:00
Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video 00:31
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi | Video 07.01.2025 | 12:28
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 06:02
Şam Uluslararası Havalimanı uçuşlara açıldı | Video 07.01.2025 | 12:28
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran 6,8’lik depremde bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü, 62 yaralı | Video 01:49
Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’ni vuran 6,8’lik depremde bilanço ağırlaşıyor: 53 ölü, 62 yaralı | Video 07.01.2025 | 09:29
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 04:19
ABD Kongresi Trump’ın seçim zaferini onayladı | Video 07.01.2025 | 08:44
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 03:56
ABD’de kış fırtınası alarmı: 6 eyalette OHAL ilan edildi | Video 07.01.2025 | 08:44
Şam’ın 70 bin insanın yaşarken rejimin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesi: Kabun | Video 05:12
Şam’ın 70 bin insanın yaşarken rejimin saldırılarıyla enkaza dönen mahallesi: Kabun | Video 06.01.2025 | 13:40
İsrail, YPG’ye hangi garantileri verdi? | Video 09:00
İsrail, YPG'ye hangi garantileri verdi? | Video 06.01.2025 | 11:32
Hindistan’da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 00:54
Hindistan'da sahil güvenlik helikopteri düştü: 3 ölü | Video 05.01.2025 | 15:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA