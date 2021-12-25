Hırvatistan'da denizde çıkan hortum korkuttu | Video

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Hırvatistan'ın Korcula Adası açıklarında hortum meydana geldi.
Hırvatistan'ın Korcula Adasındaki Eski Kent bölgesi açıklarında hortum çıktı. O anlar yoldan geçen birinin cep telefonu kamerasına kameraya yansırken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Su üzerinde çıkan ve genellikle 5 dakikadan fazla sürmeyen hortumun etkisi karada görülenlere göre daha zayıf olurken, nadiren teknelerde büyük hasara yol açabiliyor.