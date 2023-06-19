Video Dünya Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video
Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video

Hırvatistan’da Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü | Video

19.06.2023 | 15:00

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de geleneksel Çin festivali kutlamalarında düzenlenen Dragon Bot Yarışı büyük ilgi gördü.

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de geleneksel Çin festivali etkinliklerle kutlandı. Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde Dragon Bot Yarışları büyük ilgi gördü. Zagreb'in güneybatısındaki Jarun Gölü'nde düzenlenen yarışa 22 takım katıldı. Konfüçyüs Enstitüsü'nün Hırvat Yöneticisi Kresimir Jurak, "11 yıllık enstitü tarihimizde gerçekleştirilen en büyük organizasyon ve bu da yarışı daha da ilgi çekici yapıyor" ifadelerini kullandı. Jurak, katılımcıların ileriki yıllarda binleri geçebileceğini söyledi.

Etkinliğe Çin'in Hırvatistan Büyükelçisi Qi Qianjin ve Zagreb Spor ve Gençlik Ofisi temsilcisi Darko Gazan'ın da aralarında bulunduğu 600'den fazla kişi katıldı. Büyükelçi Qi, Hırvatların Dragon bot yarışına katılmasından memnun olduğunu belirterek etkinliklerin Çin kültürünün Hırvatlar arasında yayılmasını ve iki ülke halkı arasındaki dostluğu geliştirmesini umduğunu dile getirdi. Yarış sonunda kazanan Hırvatistan'ın Korcula adasından katılan takım oldu.

Geleneksel Çin Festivali, MÖ 340-278 yılları arasında yaşamış vatanseverliği ve klasik şiire katkıları bilinen Çinli şair ve siyasetçi Qu Yuan'ı anmak için Çin'in yanı sıra dünyanın pek çok noktasında kutlanan ve 2 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip bir festival olarak biliniyor.

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