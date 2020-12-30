Hırvatistan’daki 6.3 büyüklüğünde depremden yeni görüntüler ortaya çıktı | Video
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Hırvatistan’da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.19’da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Hırvatistan'da merkez üssü, başkent Zagreb'in 46 km güneydoğusunda, 10 km derinlikte 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.19'da gerçekleşen deprem öncesinde 5.2 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği belirtildi. Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.