Hız trenine bindiler, 60 metre yükseklikte mahsur kaldılar | Video
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İngiltere'de bir eğlence parkında hız trenine binen onlarca kişi, trenin en tepe noktada bozulmasıyla yaklaşık 60 metre yükseklikte mahsur kaldılar. Tren yolundaki yürüme yolundan aşağıya inen yolcular, adeta yürekleri ağza getirdi.