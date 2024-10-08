Video Dünya Hizbullah, İsrail’in Hayfa şehrini 105 roketle hedef aldı | Video
Hizbullah, İsrail’in Hayfa şehrini 105 roketle hedef aldı | Video

Hizbullah, İsrail’in Hayfa şehrini 105 roketle hedef aldı | Video

08.10.2024 | 14:39

Hizbullah İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti ve çevresine yaklaşık bir saat içinde en az 105 roket fırlattı. Saldırıda bir kadının yaralandığı, binalarda hasar oluştuğu belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hizbullah ve İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.11 ve 12.15 saatleri arasında Lübnan'dan İsrail topraklarına en az 85 roket fırlatıldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle Celile bölgesi ve Hayfa Körfezi'nde siren sesleri duyuldu. Roketlerin büyük bir kısmının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiği, bazı roketlerin bölgeye düştüğü ifade edildi. Polis açıklamasında ise Hayfa'ya bağlı Kiryat Yam ve Kiryat Motzkin'de hasar meydana geldiği kaydedildi.

IDF tarafından yapılan son açıklamada ise yerel saatle 12.43 ve 12.46 arasında Hayfa Körfezi ve Yukarı Celile bölgelerinde sirenlerin çaldığı, Lübnan'dan Hayfa ve çevresine yaklaşık 20 roket fırlatıldığı bildirildi. Atılan roketlerden bir kısmının etkisiz hale getirildiği bir kısmının ise bölgeye düştüğü belirtildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre saldırılar nedeniyle 70 yaşındaki bir kadın şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu yaralanırken, bazı evlerde hasar meydan geldi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

2024 Nobel Fizik Ödülü’ne ABD’li Hopfield ve Yapay zekanın babası Hinton layık görüldü | Video 02:37
2024 Nobel Fizik Ödülü'ne ABD'li Hopfield ve "Yapay zekanın babası" Hinton layık görüldü | Video 08.10.2024 | 14:39
Hizbullah, İsrail’in Hayfa şehrini 105 roketle hedef aldı | Video 02:19
Hizbullah, İsrail’in Hayfa şehrini 105 roketle hedef aldı | Video 08.10.2024 | 14:39
New York’ta binlerce Filistin yanlısı, İsrail saldırılarını 1. yılında protesto etti | Video 10:02
New York'ta binlerce Filistin yanlısı, İsrail saldırılarını 1. yılında protesto etti | Video 08.10.2024 | 08:54
Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten müdahale | Video 10:40
Berlin’de Filistin’e destek gösterisine polisten müdahale | Video 08.10.2024 | 08:53
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video 01:34
İsrail Beyrut’un güneyini vurdu | Video 07.10.2024 | 08:52
Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya’dan rakiplerine meydan okudu | Video 11:19
Donald Trump suikaste uğradığı Pensilvanya'dan rakiplerine meydan okudu | Video 06.10.2024 | 10:39
Netanyahu’dan İran’a misilleme açıklaması: İsrail’in saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve bunu yapacağız | Video 03:05
Netanyahu’dan İran’a misilleme açıklaması: "İsrail'in saldırılara karşılık verme hakkı vardır ve bunu yapacağız” | Video 06.10.2024 | 08:35
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video 01:47
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 2 kişi daha hayatını kaybetti | Video 06.10.2024 | 08:34
Dünya Gazze için ayakta 16:15
Dünya Gazze için ayakta 05.10.2024 | 16:49
Dans ederken alt geçitten düşerek ölen sosyal medya Tik Tok fenomeni kamerada 00:31
Dans ederken alt geçitten düşerek ölen sosyal medya Tik Tok fenomeni kamerada 04.10.2024 | 14:15
Ali Hamaney’den Cuma hutbesinde İsrail karşı birlik açıklaması 21:10
Ali Hamaney'den Cuma hutbesinde İsrail karşı birlik açıklaması 04.10.2024 | 11:49
İsrail güçleri Beyrut’u art arda vurmaya devam ediyor 01:13
İsrail güçleri Beyrut'u art arda vurmaya devam ediyor 04.10.2024 | 11:04
Husiler’den İngiliz petrol tankerine saldırı 01:09
Husiler'den İngiliz petrol tankerine saldırı 04.10.2024 | 08:31
İran’ın vurduğu İsrail hava üssünde ağır hasar 04:18
İran'ın vurduğu İsrail hava üssünde ağır hasar 03.10.2024 | 14:27
İsrail Lübnan’daki sağlık merkezini vurdu 08:09
İsrail Lübnan'daki sağlık merkezini vurdu 03.10.2024 | 11:30
İsrail, Beyrut’un merkezini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı 00:15
İsrail, Beyrut'un merkezini vurdu: 6 ölü, 7 yaralı 03.10.2024 | 10:38
Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah ateşkesi kabul etmişti 01:05
Lübnan Dışişleri Bakanı: "Nasrallah ateşkesi kabul etmişti" 03.10.2024 | 10:28
Beyrut’ta yaşayan Mardinli canlı yayında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk’üz 03:22
Beyrut'ta yaşayan Mardinli canlı yayında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz 03.10.2024 | 09:09
Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi! 03:11
Lübnan’da sıcak çatışma anı kamerada: Hizbullah İsrail’e ağır darbe indirildi! 02.10.2024 | 18:00
Tel Aviv’de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın! 08:28
Tel Aviv'de İran füzelerinin düştüğü noktadan canlı yayın! 02.10.2024 | 10:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA