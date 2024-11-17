Video Dünya Hizbullah, İsrail'in kuzeyini roketle vurdu | Video
Hizbullah, İsrail'in kuzeyini roketle vurdu | Video

Hizbullah, İsrail'in kuzeyini roketle vurdu | Video

17.11.2024 | 08:37

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi.

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İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Hizbullah bu saldırılara karşılık veriyor. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentine roketli saldırı düzenledi. Roketin isabet ettiği Avot Ubanim Sinagogu hasar görürken, yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı çevredeki bazı binalarda da yıkıma neden oldu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan 10 roketin fırlatıldığını, bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiğini bildirdi.
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