Hizbullah'tan İsrail'e 50 füzeyle misilleme | Video 16.10.2024 | 09:08 Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Safed şehrine yaklaşık 50 füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, 2 kişinin hafif yaralandığı ve 1 evde hasar meydana geldiği kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hizbullah'tan İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir misilleme daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Safed şehrini hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıyı doğrulayarak Lübnan'dan yaklaşık 50 füzenin fırlatıldığını duyurdu. Füzelerin bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi. Safed Belediyesi de bir füzenin bir evin bahçesine isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, 2 kişinin sığınaklara koşarken hafif yaralandığı kaydedildi.