Video Dünya Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video
Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video

Hizbullah’tan İsrail’e çifte darbe | Video

17.10.2024 | 09:13

Hizbullah, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiğini ve Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu açıkladı.

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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Hizbullah İsrail'e çifte darbe vurdu. Hizbullah'ın sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiryat Shmona şehrine bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıyı doğrulayan İsrail basını en az 10 füze fırlatıldığını duyururken, şehirde meydana gelen patlama ve yangın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Hizbullah ayrıca Lübnan'ın Nakura bölgesi yakınlarındaki Labbouneh Tepeleri'nde seyreden bir İsrail tankının güdümlü füzeyle vurulduğunu duyurdu. Saldırı sonrasında alev alan tank kilometrelerce öteden amatör kameralara yansırken, İsrail'den Hizbullah'ın son misilleme eylemlerine dair resmi açıklama yapılmadı.
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