Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video
Hizbullah’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, yerleşim yerine düşen füze parçası yangına neden oldu.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Bnei Brak ve Ramat Gan bölgeleri arasına düşe füze parçası yangına neden oldu.
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