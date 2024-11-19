Video Dünya Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video
Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video

Hizbullah’tan İsrail’e füze saldırısı: 5 yaralı | Video

19.11.2024 | 14:38

Hizbullah’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, yerleşim yerine düşen füze parçası yangına neden oldu.

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Hizbullah, İsrail'in saldırılarına başkent Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısı ile karşılık verdi. İsrail'de 100'den fazla noktada siren sesleri yükselirken, saldırıda 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık yetkilileri, yaralıların hepsinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi. Bnei Brak ve Ramat Gan bölgeleri arasına düşe füze parçası yangına neden oldu.
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