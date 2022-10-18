Hollanda'nın hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs ikiye bölündü! O anlar kamerada | Video
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Hollanda'nın Bergen op Zoom bölgesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı otobüs, ikiye bölünerek sürüklendi.