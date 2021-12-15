Video Dünya Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video
Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video

Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video

15.12.2021 | 11:23

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Hong Kong’da Causeway Körfezin’de bulunan Dünya Ticaret ve Alışveriş Merkezi’nde çıkan yangında 300’den fazla kişinin mahsur kalırken, 1 kişi de yaralandı.

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Hong Kong Dünya Ticaret ve Alışveriş Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın birinci katında çıkan ve kısa sürede yayılan yangında aralarında yaşlıların da bulunduğu 300'den fazla kişi bina da mahsur kaldı. Hong Kong polisi, 60 yaşındaki bir kadının dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldığını ve dumandan etkilenen 3 kişinin de durumunun iyi olmadığını söyledi.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise, itfaiye ekiplerinin yangına 2 su jeti ile müdahale ettiği ve zehirlenmelerin olması durumunda müdahaleyi daha hızlı gerçekleştirebilmek için solunum cihazı bulunan 2 ekibin görevlendirildiğini söyledi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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