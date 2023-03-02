Hong Kong’da inşa halindeki gökdelende yangın: 2 yaralı | Video
Hong Kong'un Tsim Sha Tsui bölgesinde inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralandı.
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