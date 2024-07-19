Husiler: Tel Aviv'e İHA saldırısı düzenledik | Video

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezinde, ABD Büyükelçiliği yakınlarında insansız hava aracı (İHA) nedeniyle meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği ve dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Suudi Arabistan merkezli El Arabiya, Saldırının Husiler tarafından düzenlendiğini duyurdu ve İsrail'e bir balistik füze dört İHA ateşlendiğini iddia etti.Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, gece yarısı meydana gelen ölümcül saldırının ardından kentin "yüksek alarm durumuna geçtiğini" bildirdi.