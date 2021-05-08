İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kudüs'teki İsrail terörüne sert tepki!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin dışında bu olaya ses çıkarabilecek ülke sayısının çok az olduğunu belirten Süleyman Soylu, "Bu sadece Müslümanlara yönelik değil, insanlığa yapılan bir saldırıdır. İyi ki Türkiye var, bu konuda sesini yükselten liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerini kullandı.