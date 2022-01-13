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OTOMATİK OYNAT
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İdlib'de akaryakıt istasyonunda patlama | Video 13.01.2022 | 08:13
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Kokpite girip cama çıkan yolcu ortalığı karıştırdı | Video 12.01.2022 | 16:18
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Venezuela’da petrol boru hattında patlama: 3 yaralı | Video 12.01.2022 | 11:44
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Brezilya’da kadın otobüste doğum yaptı dakikalarca alkışlandı | Video 12.01.2022 | 11:26
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Japonya’nın gözdesi ikiz pandaları ilk kez görüntülendi | Video 12.01.2022 | 11:05
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ABD'de ambulans helikopter yerleşim yerine düştü | Video 12.01.2022 | 08:29
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Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 12.01.2022 | 08:30
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Rusya'da huzurevi yangını | Video 12.01.2022 | 08:22
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Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 15:44
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Alevlerden kaçıp balkona sığınan köpeği itfaiye kurtardı | Video 11.01.2022 | 14:07
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Paraguay’da 947 kilogram kokain ele geçirildi | Video 10.01.2022 | 16:46
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Kazakistan'da bayraklar yarıya indirildi | Video 10.01.2022 | 15:02
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İran'da zincirleme trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2022 | 14:39
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ABD’de oto yola çıkan deniz aslanı kurtarıldı | Video 10.01.2022 | 11:27
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Bolivya'da arıza yapan uçak boş araziye acil iniş yaptı: 4 yaralı | Video 10.01.2022 | 11:17
Suriye'nin İdlib şehrinde benzin istasyonunda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.