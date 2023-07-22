İklim aktivistleri yolu kapattı, bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan annenin geçmesine izin vermedi | Video

İngiltere'nin başkenti Londra'da yolu kapatan aktivistler, diğer sürücülerin de yalvarmasına rağmen bebeğini hastaneye yetiştirmeye çalışan bir annenin geçmesine de müsaade etmediler.