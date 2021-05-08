İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e çok sert tepki: Zulüm düzeni, işgal girişimi var
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırılarına çok sert tepki gösterdi. A Haber canlı yayınına katılan Fahrettin Altun, "Başını İsrail'in çektiğini zulüm düzeni, işgal girişimi var. Burada hukuk nerededir? Orta Doğu'da kalıcı barıştan söz edeceksek, esas olan şey İsrail zulmünün ortadan kalkmasıdır." ifadelerini kullandı.,