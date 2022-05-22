Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 22.05.2022 | 11:23
02:53
ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
02:15
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor | Video 21.05.2022 | 14:56
00:29
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 21.05.2022 | 13:27
02:05
04:03
Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 20.05.2022 | 15:14
00:29
Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü | Video 20.05.2022 | 13:43
02:36
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama | Video 20.05.2022 | 13:01
01:57
ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 20.05.2022 | 12:25
06:34
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor | Video 20.05.2022 | 11:35
00:20
00:15
Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü | Video 20.05.2022 | 10:04
00:10
00:24
00:57
Eski ABD Başkanı Bush'tan 'Irak' gafı | Video 19.05.2022 | 11:23
00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 12:48
02:00
Bangladeş’te sel nedeniyle elektrikler kesildi | Video 18.05.2022 | 13:59
00:27
İran’da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı | Video 18.05.2022 | 13:58
00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 13:33
Ukrayna'da vurulan Rus tankları parlamento binasının yanında sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.