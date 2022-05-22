Video Dünya İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video

İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video

22.05.2022 | 11:23

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Ukrayna'da vurulan Rus tankları parlamento binasının yanında sergileniyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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