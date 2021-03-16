Video Dünya İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video

İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video

İngiliz annenin zor anları: Koronavirüs yüzünden tuvalete sokmadılar | Video
16.03.2021 | 12:00

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Koronavirüs salgının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere’den gelen görüntüler, bir anne ve iki yaşındaki küçük kızının yaşadığı zor anları gözler önüne serdi. Pandemi nedeniyle ülke genelinde kafe, restoran ve dükkanlara uygulanan kısıtlama önlemleri, küçük kızı ağlattı. Tuvaleti gelen küçük kızı için beş ayrı restoran ve dükkana ricada bulunan İngiliz anne, hepsinden ret cevabının gelmesiyle küçük kızının ağlamaklı halini sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.

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