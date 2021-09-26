Video Dünya İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı | Video

İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı | Video

İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı | Video
26.09.2021 | 15:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Almanya genel seçimler için sandık başında | Video 04:57
Almanya genel seçimler için sandık başında | Video 26.09.2021 | 15:12
İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere ’fazla benzin almayın’ çağrısı | Video 01:44
İngiliz Bakan Shapps’tan sürücülere 'fazla benzin almayın' çağrısı | Video 26.09.2021 | 15:12
İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video 02:25
İsrail güçleri 4 Filistinliyi öldürdü | Video 26.09.2021 | 14:04
ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video 01:15
ABD’de yolcu treni raydan çıktı: 3 ölü, 50 yaralı | Video 26.09.2021 | 11:15
Mısır’da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı! Feci kaza kamerada | Video 00:13
Mısır’da kontrolden çıkan araç düğünü kana buladı! Feci kaza kamerada | Video 26.09.2021 | 08:53
Amerikan dizisi Only Murders In The Building’te Türklere ’katliam’ ve ’soykırım’ iftirası | Video 00:21
Amerikan dizisi Only Murders In The Building'te Türklere 'katliam' ve 'soykırım' iftirası | Video 24.09.2021 | 17:02
Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video 03:54
Mescid-i Aksa'da 50 bin Filistinli cuma namazını kıldı | Video 24.09.2021 | 15:55
Almanya’da başbakan adayları son kozlarını paylaştı | Video 03:54
Almanya'da başbakan adayları son kozlarını paylaştı | Video 24.09.2021 | 15:25
Filistinli ailelerin çağrısının ardından Mescid-i Aksa’ya akın | Video 02:33
Filistinli ailelerin çağrısının ardından Mescid-i Aksa'ya akın | Video 24.09.2021 | 13:58
İspanya’daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu | Video 06:45
İspanya’daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu | Video 24.09.2021 | 08:50
Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı 00:45
Joe Biden sayıklamaya başladı: Johnson neye uğradığını şaşırdı 23.09.2021 | 19:26
Kanarya Adaları’ndaki yanardağ felaketinde 350 ev yıkıldı | Video 02:08
Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketinde 350 ev yıkıldı | Video 23.09.2021 | 15:11
Lavrov’dan gazetecilere: Şansınızı zorlamayın, Rusya NATO’ya katılmayacak | Video 00:30
Lavrov'dan gazetecilere: "Şansınızı zorlamayın, Rusya NATO'ya katılmayacak" | Video 23.09.2021 | 12:58
Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı | Video 01:05
Sınır dışı edilen Haitililer, Texas uçağına yeniden binmeye çalıştı | Video 23.09.2021 | 12:52
Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video 03:55
Kosova-Sırbistan sınırında plaka gerginliği sürüyor | Video 23.09.2021 | 11:26
Kayıp ABD’li sosyal medya fenomeni ölü bulundu | Video 02:30
Kayıp ABD’li sosyal medya fenomeni ölü bulundu | Video 22.09.2021 | 16:55
Pakistan’da sel: Sokaklar sular altında kaldı | Video 03:31
Pakistan’da sel: Sokaklar sular altında kaldı | Video 22.09.2021 | 14:28
Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video 02:59
Avustralya polisinden aşı karşıtı protestoculara plastik mermili müdahale | Video 22.09.2021 | 13:50
Arjantin’de iyileştirilen 14 penguen okyanusa bırakıldı | Video 02:09
Arjantin’de iyileştirilen 14 penguen okyanusa bırakıldı | Video 22.09.2021 | 13:10
Kanarya Adaları’ndaki yanardağdan akan lavlar havuzu doldurdu | Video 01:44
Kanarya Adaları'ndaki yanardağdan akan lavlar havuzu doldurdu | Video 22.09.2021 | 13:13

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede devam eden benzin krizi nedeniyle sürücülere "yalnızca gerektiğinde" benzin almaları çağrısında bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İngiltere'de benzin tedariğindeki aksamalar nedeniyle bazı akaryakıt istasyonlarının kapanması sürücülerin istasyonlara akın etmesine yol açtı. Yakıt yetersizliğinden endişe eden halk, istasyonlardaki uzun bekleyişin ardından litrelerce yedek benzin aldı. Sürücülerin benzine aşırı talep göstermesi ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturması üzerine İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps bugün yaptığı açıklamada, sürücüleri yalnızca gerektiğinde benzin almaları gerektiği konusunda uyararak, ülkede bol miktarda yakıt olduğunu söyledi. İnsanların normal zamanlarda yaptıkları gibi benzin almaya devam ettikleri takdirde uzun kuyruklar oluşmayacağını ve sıkıntı yaşanmayacağını ifade eden Shapps, "İyi haber şu ki, ülkede bol miktarda yakıt var. Kötü haber ise herkes ihtiyacı olmadığı halde almaya devam ederse kuyruklarımız olmaya devam edecek" diye konuştu.

HÜKÜMET GEÇİCİ VİZE SAĞLAYACAK
İngiltere'de Karayolu Taşımacılığı Birliği'nin (RHA) tahmini rakamlarına göre ülkede 100 bin ağır vasıta sürücüsü açığı bulunuyor. Covid-19 pandemisi, Brexit, vergi sistemindeki değişiklikler, eğitim ücretleri gibi nedenlerle meydana gelen sürücü yetersizliğinin ardından bazı şirketler benzin istasyonlarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Hükümet, yakıt tedariğindeki aksama nedeniyle akaryakıt istasyonları üzerindeki yoğunluğu hafifletmek için önlemler aldı. Şuana kadar açıklanan önlemlere göre 5 bin yakıt tankeri ve gıda kamyonu sürücüsünün 24 Aralık'a kadar denizaşırı ülkelerden Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek. Aynı zamanda 5 bin kümes hayvancılığı işçisinin aynı şartlarla Birleşik Krallık'a girişine izin verilecek. Toplamda 4 bin kişi ücretsiz olarak ağır vasıta sürücüsü olmak üzere eğitilecek. Önümüzdeki 3 ay içinde sürücü testi kapasitesini artırmak için Savunma Bakanlığı tarafından sürüş testi denetçileri görevlendirilecek.

Ulaştırma Bakanı Shapps, sürücü eksikliği konusunda yaptığı açıklamada, sıkıntının yalnızca Birleşik Krallık'a özgü bir sorun olmadığını söyleyerek, Polonya'da da 123 bin sürücü sıkıntısı olduğuna dikkat çekti. Shapps, "Buna rağmen benzinin benzin istasyonlarına, yiyeceklerin marketlere ulaşmasını sağlamayı başardık" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA