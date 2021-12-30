Video Dünya İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video
İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video

30.12.2021 | 08:52

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İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürip üzerinden geçerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.

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