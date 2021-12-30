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OTOMATİK OYNAT
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Mekke'yi şiddetli yağış vurdu | Video 30.12.2021 | 08:53
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İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video 30.12.2021 | 08:52
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Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu | Video 29.12.2021 | 16:59
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Azerbaycan komandolarından zorlu tatbikat | Video 28.12.2021 | 14:27
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Denver’da silahlı saldırı: 4 ölü, 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 13:38
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Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı | Video 28.12.2021 | 11:42
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Meksika'daki hayvanat bahçesinde aslan kendi yavrusunu yedi | Video 28.12.2021 | 08:45
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Motosikletli kapkaççı iki kız öğrenciyi sürükledi, bir kadına çarptı | Video 28.12.2021 | 08:42
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Brezilya'da sel felaketi: 18 ölü | Video 27.12.2021 | 09:23
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Hırvatistan'da denizde çıkan hortum korkuttu | Video 25.12.2021 | 12:34
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Çin'de yurtiçi kaynaklı 87 korona virüs vakası | Video 25.12.2021 | 11:07
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Yunanistan'da yine göçmen botu battı: 13 ölü | Video 25.12.2021 | 10:37
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Kosova’da enerji krizi battaniye ile protesto edildi | Video 25.12.2021 | 08:32
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ABD'de buz tutan yolda zincirleme kaza: 40 araç birbirine girdi | Video 24.12.2021 | 15:44
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NASA, en güçlü teleskopu uzaya fırlatmayı bekliyor | Video 24.12.2021 | 15:14
İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürip üzerinden geçerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.