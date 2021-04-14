İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video

İngiltere, hükümetin geçtiğimiz haftalarda esnettiği koronavirüs yasakları sonrası kalabalık manzaralara sahne oluyor. Ülke genelinde artan aşı uygulamalarıyla beraber esnetilme kararının alınmasının ardından İngilizler, koronavirüs tedbirlerini elden bırakmalarıyla gündeme gelmişti. Son olarak York kentinde bar ve restoranların açılmasıyla oluşan kalabalıkta bir sokak kavgası kameralara yansıdı.

İngiltere, hükümetin geçtiğimiz haftalarda esnettiği koronavirüs yasakları sonrası kalabalık manzaralara sahne oluyor. Ülke genelinde artan aşı uygulamalarıyla beraber esnetilme kararının alınmasının ardından İngilizler, koronavirüs tedbirlerini elden bırakmalarıyla gündeme gelmişti. Son olarak York kentinde bar ve restoranların açılmasıyla oluşan kalabalıkta bir sokak kavgası kameralara yansıdı.