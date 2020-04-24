Video Dünya İngiltere'de aşı denemesi yapıldı

İngiltere'de aşı denemesi yapıldı

İngiltere'de aşı denemesi yapıldı
24.04.2020 | 12:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD polisinden sağlık çalışanlarına teşekkür 00:57
ABD polisinden sağlık çalışanlarına teşekkür 24.04.2020 | 12:59
İngiltere'de aşı denemesi yapıldı 01:41
İngiltere'de aşı denemesi yapıldı 24.04.2020 | 12:15
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti | Video 02:29
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 25 bini geçti | Video 22.04.2020 | 20:40
Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti? 05:41
Çinli Doktorların Ten Rengi Neden Değişti? 22.04.2020 | 14:21
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Öldü Mü? 01:24
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Öldü Mü? 22.04.2020 | 14:20
Rusya'da virüsten 24 saatte 57 ölüm 01:24
Rusya'da virüsten 24 saatte 57 ölüm 22.04.2020 | 11:12
İngiltere tazminat istiyor iddiası 00:58
İngiltere tazminat istiyor iddiası 22.04.2020 | 11:02
Çin'in salgınla mücadelesi sürüyor! İşte son durum 01:05
Çin'in salgınla mücadelesi sürüyor! İşte son durum 22.04.2020 | 10:09
Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı | Video 00:35
Ceset kokusu alan akbabalar New York’un üzerinde uçmaya başladı | Video 21.04.2020 | 18:13
Almanya'da önlemler gevşetiliyor 00:58
Almanya'da önlemler gevşetiliyor 21.04.2020 | 14:48
ABD, Çin'i neden suçluyor? 03:07
ABD, Çin'i neden suçluyor? 21.04.2020 | 11:48
Akbabalar New York'ta gökyüzünü işgal etti 01:05
Akbabalar New York'ta gökyüzünü işgal etti 21.04.2020 | 11:19
Hırsız marketi soydu, görevli ise paspasa devam etti | Video 00:44
Hırsız marketi soydu, görevli ise paspasa devam etti | Video 20.04.2020 | 18:49
72 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının tahliyesine başlandı | Video 06:09
72 ülkeden 25 bin Türk vatandaşının tahliyesine başlandı | Video 20.04.2020 | 15:24
Avrupa'da en yüksek ölüm oranı Belçika'da 02:05
Avrupa'da en yüksek ölüm oranı Belçika'da 20.04.2020 | 15:21
Corona virüsüne karşı önlem almayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro öksürmeye başladı | Video 00:36
Corona virüsüne karşı önlem almayan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro öksürmeye başladı | Video 20.04.2020 | 15:00
ABD'deki bu görüntüler olay yarattı | Video 00:29
ABD'deki bu görüntüler olay yarattı | Video 19.04.2020 | 21:52
Dünya devi olarak gösterilen ABD’nin hastaneleri çaresiz kaldı | Video 00:29
Dünya devi olarak gösterilen ABD’nin hastaneleri çaresiz kaldı | Video 19.04.2020 | 22:10
Amerika'da 24 Saatte 4 Bin 931 Ölüm! Trump'tan Flaş Açıklamalar! / A Haber 02:39
Amerika'da 24 Saatte 4 Bin 931 Ölüm! Trump'tan Flaş Açıklamalar! / A Haber 18.04.2020 | 15:58
Hollanda'da Sağlık sistemi Çöktü Mü? / A Haber 04:21
Hollanda'da Sağlık sistemi Çöktü Mü? / A Haber 18.04.2020 | 15:27

Corona virüs mücadelesi için aşı geliştirme çabalarını duyuran İngiltere, bu aşıları ilk kez bugün insanlar üzerinde deneyecek.ve deneme için 800’den fazla kişi gönüllü oldu

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA