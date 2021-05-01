Video Dünya İngiltere'de binlerce gencin katıldığı sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence kamerada!

İngiltere'de binlerce gencin katıldığı sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence kamerada!

İngiltere'de binlerce gencin katıldığı sosyal mesafesiz ve maskesiz eğlence kamerada!
01.05.2021 | 10:08

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İngiltere'nin liverpool şehrinde;; bir yıl aradan sonra düzenlenen müzik eğlencesinde binlerce genç, maskesiz ve sosyal mesafesiz olarak çılgınca eğlendi.

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