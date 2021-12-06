İngiltere’de cani üvey annesi tarafından katledilen küçük Arthur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Dünyanın gündemine oturan vahşi cinayette yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere’de 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un aylar boyunca babası ve babasının kız arkadaşı tarafından işkencelere maruz bırakılması, ardından başı duvara defalarca vurularak öldürülmesinin ardından cani ikiliye hapis kararı çıkmıştı. Olayla ilgili peş peşe gelişmeler yaşanırken, küçük Arthur'un ölmeden önce çekilen yeni görüntüleri de basına yansıdı.

Dünyanın gündemine oturan vahşi cinayette yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiltere'de 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un aylar boyunca babası ve babasının kız arkadaşı tarafından işkencelere maruz bırakılması, ardından başı duvara defalarca vurularak öldürülmesinin ardından cani ikiliye hapis kararı çıkmıştı. Olayla ilgili peş peşe gelişmeler yaşanırken, küçük Arthur'un ölmeden önce çekilen yeni görüntüleri de basına yansıdı.