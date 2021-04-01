Video Dünya İngiltere'de çevreciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için Merkez Bankasını siyaha boyadı | Video

İngiltere'de çevreciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için Merkez Bankasını siyaha boyadı | Video

İngiltere'de çevreciler iklim değişikliğine dikkat çekmek için Merkez Bankasını siyaha boyadı | Video
01.04.2021 | 16:33

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İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grup, iklim değişikliğine dikkat çekmek için Merkez Bankası binasına siyah boya fırlattı.

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İngiltere Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı, "50'lik banknotlar yakın tarihte piyasaya sürülecek" yönündeki açıklaması, çevrecilerin tepkisini çekti. Extinction Rebellion adlı çevreci grup, küresel finans sisteminin "gezegeni öldürdüğünü" savunarak sabah saatlerinde iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Merkez Bankası binası önünde toplandı. "Fosile hayır" yazılı taşıyan yaklaşık 15 kişi, slogan atarak binanın ana girişine siyah boya sıkıp protesto gerçekleştirdi. Olayın ardından bölgeye gelen polis, protestoculardan eylemi sonlandırmasını istedi. Polisin uyarısına aldırış etmeyen bazı protestocular slogan atmaya devam ederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Protestonun ardından binanın dış cephesindeki siyah boya, görevliler tarafından temizlemeye başladı.

Grup, "İklim ve ekolojik krizde bankaların rolünü ortaya çıkarmak" için dikkatlerini küresel finans sistemine çevirdiğini ifade ediyor. Protestocular, İngiltere Merkez Bankası'nın bankaların iklim üzerindeki etkilerini daha iyi incelemesini ve fosil yakıt şirketlerine yapılan yatırımlardan vazgeçilmesini istiyor.

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