İngiltere'de dehşet! Hamile kadının karnına defalarca yumruk attı | Video
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İngiltere Londra'da hamile kadına şiddet görüntüleri büyük tepki çekti. Korkunç görüntülerde, hamile bir Yahudi kadının kafasına önce yastık kılıfı fırlatan bir kişinin, hamile kadının karnına yumruk attığı görülüyor. Polis, zanlıyı arama çalışması başlattı.