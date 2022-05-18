İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı, 40 yılın rekorunu kırdı | Video

Küresel enflasyon dalgası dünyanın büyük ekonomilerinde ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. İngiltere`de enflasyon, modern kayıtların tutulmaya başlandığı 1980`lerden bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkarken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "İngiltere ekonomik olarak çok çok zorlu durumda" olduğunu ifade etti.