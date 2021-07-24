Video Dünya İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı

İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı

İngiltere'de fırtına! Yıldırım düşen evde yangın çıktı
24.07.2021 | 13:57

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İngiltere'da fırtına da yıldıırm isabet eden evde yangın çıktı! Yıldırımın isabet ettiği ev yanarak kullanılamaz hale gelirken 70 yaşındaki kadının yangından son anda kurtulduğu bildirildi.

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