İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video

İngiltere’de haftalardır devam eden korkunç bir cinayet davasında ortaya çıkan yeni kanıtlar kan dondurdu. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes’un ağlayarak yalvardığı son anlarının görüntüleri yayınlandı.

İngiltere'de haftalardır devam eden korkunç bir cinayet davasında ortaya çıkan yeni kanıtlar kan dondurdu. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un ağlayarak yalvardığı son anlarının görüntüleri yayınlandı.