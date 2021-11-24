Video Dünya İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video

24.11.2021 | 12:55

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İngiltere’de haftalardır devam eden korkunç bir cinayet davasında ortaya çıkan yeni kanıtlar kan dondurdu. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes’un ağlayarak yalvardığı son anlarının görüntüleri yayınlandı.

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İngiltere'de haftalardır devam eden korkunç bir cinayet davasında ortaya çıkan yeni kanıtlar kan dondurdu. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un ağlayarak yalvardığı son anlarının görüntüleri yayınlandı.

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