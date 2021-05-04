İngiltere’de korkutan patlama | Video

İngiltere’ye bağlı Kent’te bulunan Ashford kasabasında bir evde patlama geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Evin büyük hasar gördüğü patlamada evde mahsur kalanlar olabileceği gerekçesi ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

İngiltere'ye bağlı Kent'te bulunan Ashford kasabasında bir evde patlama geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Evin büyük hasar gördüğü patlamada evde mahsur kalanlar olabileceği gerekçesi ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.