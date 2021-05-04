Video Dünya İngiltere’de korkutan patlama | Video

İngiltere’de korkutan patlama | Video

İngiltere’de korkutan patlama | Video
04.05.2021 | 14:05

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İngiltere’ye bağlı Kent’te bulunan Ashford kasabasında bir evde patlama geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2’si ağır 7 kişi yaralandı. Evin büyük hasar gördüğü patlamada evde mahsur kalanlar olabileceği gerekçesi ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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İngiltere'ye bağlı Kent'te bulunan Ashford kasabasında bir evde patlama geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlamada 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Evin büyük hasar gördüğü patlamada evde mahsur kalanlar olabileceği gerekçesi ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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