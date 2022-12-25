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Terör örgütü PKK yandaşları Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi | Video 25.12.2022 | 09:40
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İngiltere'de PKK yanlısı grup, polisle çatıştı | Video 25.12.2022 | 09:42
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Popocatepetl Yanardağı'nda yeni patlama | Video 25.12.2022 | 08:43
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İsrail'de hükümet karşıtları sokağa çıktı | Video 25.12.2022 | 08:43
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Irak’ta sel: 2 ölü, 10 yaralı | Video 24.12.2022 | 14:42
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ABD’nin Ohio eyaletinde 46 aracın karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü | Video 24.12.2022 | 11:59
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Paris’te silahlı saldırgan etrafa ateş açtı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 23.12.2022 | 15:33
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Kerkük'te polis kontrol noktasına silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 23.12.2022 | 09:31
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NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı | Video 23.12.2022 | 08:48
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Havalimanında çocuklarını kaybeden kadın ortalığı birbirine kattı | Video 22.12.2022 | 15:28
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video 22.12.2022 | 09:00
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Rus ve Belarus askerlerinden ortak savaş tatbikatı | Video 21.12.2022 | 14:57
Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı, caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Olaylar, İngiltere'ye de sıçradı. İngiltere'de PKK yanlısı bir grup, polisle çatıştı.