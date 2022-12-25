İngiltere'de PKK yanlısı grup, polisle çatıştı | Video

Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı, caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Olaylar, İngiltere'ye de sıçradı. İngiltere'de PKK yanlısı bir grup, polisle çatıştı.