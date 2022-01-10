Video Dünya İngiltere'de silahlı "gizli" aşı karşıtları ordusu! "Aşı merkezlerini ve okulları hedef almalıyız" | Video
İngiltere'de silahlı

İngiltere'de silahlı "gizli" aşı karşıtları ordusu! "Aşı merkezlerini ve okulları hedef almalıyız" | Video

10.01.2022 | 09:52

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İngiltere’de 100’den fazla üyeden oluşan ve silahlı oldukları belirtilen gizli bir sivil ordu kurulduğu, söz konusu kişilerin aşı merkezlerine saldırma ve sokaklarda kaos çıkarma planları yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medyada 7000'in üzerinde takipçisi olan gizli ordunun başında ise eski askerler bulunuyor.

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