İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenler sokakları ateşe verdi | Video

İngiltere'nin Leeds şehrindeki Harehills bölgesinde patlak veren olaylarda sokaklar savaş alanına döndü. Ülke basınında yer alan haberlere göre, olaylara sosyal hizmetlerin akşam saatlerinde Harehills bölgesindeki bir ailenin çocuklarını almak istemesi neden oldu.