İngiltere’de son 10 yılın en büyük grevi: Yarım milyon kişi sokağa indi | Video

İngiltere’de yarım milyon kişi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarına zam talebiyle iş bırakarak, ülkedeki son 10 yılın en büyük grevine imza attı.