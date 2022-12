İngiltere'de soyguna gelen genç hırsız hayatının şokunu yaşadı! Müslüman esnafın tepkisi viral oldu | Video

İngiltere’de bir cep telefonu mağazasına soygun amaçlı giren bir genç, hayatının şokunu yaşadı. Mağazadaki en pahalı iki telefonu alarak kaçan genç hırsız, kapıya yöneldiğinde hiç ummadığı bir durumla karşılaştı. Bu sırada hırsızlık girişimini oldukça soğukkanlı bir şekilde izleyen Müslüman dükkan sahiplerinin olay sonrası açıklamaları ise gündeme oturdu. Olay anbean kameralara yansıdı.

İngiltere'de cep telefonu mağazası sahibi Afzal Adam'ın, soygun girişimi başarısızlıkla sonuçlanan genç hırsıza herhangi bir müdahalede bulunmaması ve olayın ardından sosyal medyadan gence yaptığı çağrıda yardım teklif etmesi sosyal medya kullanıcılarından büyük takdir topladı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Dewsbury'de bir gencin mağazasında hırsızlık yapmaya çalışmasının ardından sosyal medyadan hırsıza seslenen işletme sahibi Adam, "Şu an çoğumuz için çok zor zamanlar. Bu yüzden, masaya yiyecek koymakta zorlanıyorsan, nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için lütfen bizi mağazamızda ziyaret et." paylaşımında bulundu. Adam'ın paylaşımında "Başkalarına merhamet et ki merhamet göresin." mealindeki hadisi şerife atıfta bulunması çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından da beğeni aldı.

Paylaşımın ardından farklı din ve milletlere mensup çok sayıda kişiden anlamlı ve dokunaklı mesajlar alan Adam, hırsızlık girişiminin olduğu günü ve sonrasında yaşananları anlattı.

"KAPI KİLİTLEME MEKANİZMASI KURDUK"

Adam, Kovid-19 salgını döneminde alınan tedbirler kapsamında, müşterilerin dükkana girerken maske taktığını veya kapüşonlu kıyafetler giydiğini, bu nedenle herhangi bir hırsızlık vakası olması halinde polise durumu nasıl açıklayacağını düşündüğünü anlattı.

Bu sebeple kendince güvenlik önlemi anlamaya karar verdiğini ve mağaza içerisindeki tezgahın altına kapı kilitleme mekanizması yerleştirdiğini belirten Adam, bu mekanizma sayesinde müşteriler dükkana girdiği andan çıkış yaptığı ana kadar kapıyı kilitli tuttuklarını ifade etti.

Hırsızlık girişiminin olduğu gün de müşteri görünümlü genç hırsız içeri girdikten sonra mağazadaki personelin her zamanki gibi kapı kilitleme mekanizmasını çalıştırdığını anlatan Adam, bunu fark etmeyen hırsızın içeri girdikten sonra dükkandaki en pahalı iki telefonu incelemek istediğini söyledi.

Adam, hırsızın 1700 sterlin değerindeki telefonları eline alır almaz dışarı çıkmak için hızlıca kapıya doğru koştuğunu ve kapının kilitli olduğunun farkına vardıktan sonra çıkamayacağını anladığını dile getirdi.

Biraz mahcup bir şekilde geri dönen hırsızın telefonları yanında duran çalışanına geri verdiğini anlatan Adam, hırsızın kendisine "Arkadaşlarım bunu yapmamı söyledi, ben böyle biri değilim. Arkadaşlarım beni kışkırttı. Buraya gelip çalmam için beni kışkırttılar." dediğini aktardı.

Adam, telefonları geri aldıktan sonra hırsızlık girişimi başarısızlıkla sonuçlanan gence herhangi bir müdahalede bulunmadan gitmesine izin verdiklerini anlattı.

"YARDIMA İHTİYACI OLURSA BURADAYIZ"

Olayın ardından sosyal medyada kamera kayıtlarının ortaya çıkmasıyla çok sayıda kişinin kendisine "hırsıza neden sert şekilde müdahale etmediği"ni sorduğunu söyleyen Adam, şöyle devam etti: "İslam bize öfke, zulüm ve bunun gibi şeyleri göstermeyi öğretmiyor. İslam bize daha merhametli olmayı öğretiyor. Telefonları geri aldık. Telefonlarımız artık burada. Bu yüzden ona biraz şefkat göstermek daha iyi. İnşallah Allah ona hidayet versin. Allah hepimize hidayet versin. Bunun için buradayız. Biz buyuz. Gitmesine izin vermek daha iyi. Polis beni ararsa, çünkü videoları şimdi göreceklerinden eminim ve bana dava açmak isteyip istemediğimi sorarlarsa, ona karşı dava açmayacağım. Umarım yaptığının farkına varır ve yolunu değiştirir. Bence bu onun için daha iyi."

Gençlerin ve küçük yaştaki çocukların bu tür suç olaylarına karışmasının arka planında yetiştirilme tarzları, arkadaş çevreleri ve içinde bulundukları zor koşullar olduğuna değinen Adam, "Bence Müslümanlar olarak orada yanlarında olmalıyız. En azından bu insanlara doğru yola gittiklerinden emin olmaları için yardım etmeye çalışmalıyız. İnşallah Allah hepimize hidayet verir." ifadelerini kullandı.

Hırsızlık girişiminin ardından sosyal medyadan gence çağrıda bulunarak, ihtiyacı olması durumunda mağazaya tekrar gelebileceğini ve kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen Adam, şu ana kadar gençle herhangi bir temas kuramadıklarını bildirdi.

Adam, "Henüz kim olduğunu bilmiyoruz. Yardıma ihtiyacı olursa, onun için burada olduğumuzu umuyorum. İnşallah videodan mesajı alır ve kim bilir belki (mağazaya) geri gelir." dedi.

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda kişiden takdir mesajları aldıklarını söyleyen Adam, şunları kaydetti: "Gelen mesajların yaklaşık yüzde 99'u maşallah çok cesaret vericiydi ve dünyanın dört bir yanından gönderilen mesajlar çok kuvvetliydi. Tüm dünyada, tüm medyada İslam'la ilgili olumsuzluklar varken gerçekte İslam'ın ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bence bu önemli. Sadece benim için değil. Açıkçası ben oldukça sıradan bir insanım, hiç kimseyim ama genel olarak insanların İslam'ın ne olduğunu, Müslümanların bu tür şeylere nasıl tepki verdiğini bilmeleri, göstermeleri gerektiğini düşünüyorum."