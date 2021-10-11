Video Dünya İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu
İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

11.10.2021 | 11:30

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İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.

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