İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

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OTOMATİK OYNAT
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Libya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.10.2021 | 16:43
03:05
Lübnan’da elektrik krizi devam ediyor | Video 10.10.2021 | 16:28
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Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hadrut'u ve Tuğ köyünü ziyaret etti 10.10.2021 | 14:48
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Yeni görüntüler geldi... Rusya'da uçak düştü: 16 ölü, 7 yaralı 10.10.2021 | 11:37
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Japonya’da tren seferleri askıya alındı | Video 10.10.2021 | 11:10
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Fırtına bulutlarının içindeki UFO görüntüsü sosyal medyada olay oldu 09.10.2021 | 16:02
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Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 08.10.2021 | 15:18
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Son dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında patlama | Video 08.10.2021 | 14:05
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Alabama’yı sel vurdu: 4 ölü | Video 08.10.2021 | 12:56
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Kudüs’te orman yangını henüz kontrol altına alınamadı | Video 08.10.2021 | 11:16
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Dubai’deki Expo 2020’de ışık gösterileri hayran bırakıyor | Video 08.10.2021 | 10:26
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Belçika'da silahlı saldırgan alarmı! 07.10.2021 | 19:59
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İngiltere'de TIR ve kamyon şoförü eksikliğinden kaynaklanan tedarik sorunları bazı süpermarketlerde rafların boş kalmasına yol açtı.