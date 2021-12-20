İngiltere'de yine bakıcı dehşeti! Ağlayan bebeğin yüzüne oyuncak ayıyla bastırıp boğmaya çalıştı | Video
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İngiltere'de çocuğa şiddet vakaları bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda dövülerek öldürülen 6 yaşındaki Arthur Hughes ve 16 aylık Star Hobson'ın yarattığı infial sürerken, ortaya çıkan yeni bir video izleyenleri öfkelendirdi. Görüntülerde, 36 yaşındaki çocuk bakıcısı, ağlayan altı aylık bir bebeğin yüzüne iki oyuncak ayı bastırıp "Çığlık atıp ağlarsan böyle yaparım" diyor.