İngiltere'deki Luton Havaalanı'nda yangın! Tüm uçuşlar durduruldu | Video
İngiltere'nin Luton Havaalanı'ndaki otoparkta bir araçta çıkan yangın, diğer katlara yayıldı. Otoparkta kısmi çökme meydana gelirken, tüm uçuşlar durduruldu.
TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU
Luton Havaalanı'ndan yapılan açıklamada ise, "Önceliğimiz acil durum hizmetlerini, yolcularımızı ve personelimizin güvenliğini sağlamak. Bu nedenle tüm uçuşları 11 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'e kadar durdurma kararı aldık" ifadeleri kullanıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, dumandan etkilenen 4 itfaiye ile 1 havaalanı personeli hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları ise sabah saatlerine kadar devam etti.
Yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:07
21:12
İsrail-Hamas savaşında 5. gün! İşte Hamas’ın roketinin düştüğü yer | Video 11.10.2023 | 14:34
01:47
İngiltere'deki Luton Havaalanı'nda yangın! Tüm uçuşlar durduruldu | Video 11.10.2023 | 13:38
00:26
Meksika'yı Lidia Kasırgası vurdu: 1 ölü | Video 11.10.2023 | 11:38
02:31
SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu 11.10.2023 | 11:48
02:40
00:50
Gazzeli annenin feryadı yürekleri dağladı | Video 11.10.2023 | 10:28
04:39
Filistin’de can kaybı 765’e yükseldi | Video 10.10.2023 | 15:25
05:17
İsrail sınır polisinin Hamas ile çatıştığı anlar kamerada | Video 10.10.2023 | 15:25
01:51
Maduro: "Barışı sağlayabilecek kişi Erdoğan" | Video 10.10.2023 | 12:33
27:57
00:42
01:30
İsrail’in saldırılarında can kaybı 700’e yükseldi | Video 10.10.2023 | 10:45
03:54
00:27
John Kirby, Gazze bombalanırken İsrail için üzüldü | Video 10.10.2023 | 09:48
04:46
Fransa’da İsrail’e destek | Video 10.10.2023 | 08:59
00:08
00:15
Ordunun uyarısı sonrası İsrail’de halk marketlere akın etti | Video 10.10.2023 | 08:59
01:33
SON DAKİKA: Lübnan sınırında çatışma anları kamerada! | Video 09.10.2023 | 15:49