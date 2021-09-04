İngiltere’nin başkenti Londra'da skandal görüntüler! Saatler süren kuyruklarda bayıldılar!
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Heathrow Havaalanı’nda, akıllara durgunluk veren görüntüler yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeye girişlerde belge zorunluluğu getiren ve denetimleri sıkılaştıran İngiliz hükümeti, denetimler için gerekli olan altyapıyı hazırlamaması nedeniyle büyük bir kaosa neden oldu.