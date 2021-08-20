Video Dünya İnternette skandal satış: Kabil'deki tahliye uçağından düşen Afganların tişörtünü yaptılar | Video

İnternette skandal satış: Kabil'deki tahliye uçağından düşen Afganların tişörtünü yaptılar | Video

İnternette skandal satış: Kabil'deki tahliye uçağından düşen Afganların tişörtünü yaptılar | Video
20.08.2021 | 13:29

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de dünya gündemine oturan tahliye işlemi sırasında ABD kargo uçağına tutunarak ülkeden kaçmaya çalışan ve saniyeler sonra metrelerce yükseklikten düşen Afganların resmedildiği tişörtler üretildi. Tepki geçen skandal tişörtler, ortalama 20 dolardan satışa sunuldu.

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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışan Afganların görüntüleri dünya gündemindeki yerini koruyor. Kabil Havalimanındaki ABD kargo uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak ülkeden ayrılmak isteyen ve metrelerce yükseklikten yere düşen 2 Afgan'ın görüntüleri infiale yol açarken, korkunç anlar tişörtlere resmedilerek ABD ve Singapur merkezli satış platformlarında internet üzerinden satışa sunuldu. Renk renk üretilen ve ortalama 20 dolardan satılan tişörtlerin üzerinde ise "Kabil Paraşütlü Atlama Kulübü" yazısı yer aldı. İnsani krizin yaşandığı Kabil'deki Afganlarla dalga geçilen tişörtler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları çaresiz kalan Afganların uçaklara tutunurken, birilerinin tişörtlerle Afganların acılarından faydalanmaya çalıştığını ifade etti. Kullanıcılar, trajik anlarla dalga geçilen tişörtlerin satıştan kaldırılmasını istedi.

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