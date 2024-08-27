Irak-İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı
Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.
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