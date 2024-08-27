Irak-İran sınırında patlama: 1 ölü, 8 yaralı 27.08.2024 | 08:36 Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı’nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerinde patlamaya neden oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak-İran arasındaki Pervizhan Sınır Kapısı'nda çıkan yangın, bölgede bulunan yakıt tankerlerine sıçradı. Yangın nedeniyle yakıt tankerlerinde patlama meydana gelirken, 11 yakıt tankeri kullanılamaz hale geldi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Yangını söndürmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.