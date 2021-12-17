Video Dünya Irak'ı sel vurdu: 8 ölü | Video
Irak'ı sel vurdu: 8 ölü | Video

Irak'ı sel vurdu: 8 ölü | Video

17.12.2021 | 12:42

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı selde 8 kişi hayatını kaybetti.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Daratu kasabasında aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Erbil Valisi Omid Hoşnav yerel medyaya yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kuvvetli sağanağın ardından meydana gelen sel sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Vali Hoşnav, yoğun yağışa karşı önlem olarak önceden tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, önceliğin halkın kurtarılması olduğunu kaydetti.

SELİN HASARI GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Saat 04.00 sıralarında meydana gelen sel, büyük yıkıma yol açtı. Selin ardından cadde ve sokakları çamur kaplarken, park halindeki araçlarda da büyük hasar meydana geldiği görüldü. Ekipler, başlattığı temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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